На Троєщині відновили теплопостачання, але будівлям потрібен час, щоб прогрітися

У Києві на Троєщині відновили теплопостачання, однак будівлям потрібен час, щоб повністю прогрітися.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. За її словами, вона відвідала район разом із посолкою ЄС в Україні Катаріною Матерновою та особисто переконалася, що подачу тепла відновлено.

Водночас Шкрум зауважила, що навіть після відновлення теплопостачання приміщення прогріваються поступово, і цей процес іноді триває кілька днів.

Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків, а також ліквідація локальних аварій у житлових будинках і бюджетних установах.

Посадовиця підкреслила, що ситуація з теплопостачанням у столиці залишається складною. Станом на ранок 8 лютого без тепла залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу РФ.

Нині аварійні бригади працюють над усуненням 287 пошкоджень у житловому фонді та на об’єктах бюджетної сфери.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки проти 3 лютого значних пошкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що це був цілеспрямований удар по енергетиці, а кількість застосованих балістичних ракет була рекордною.

У ніч проти 7 лютого війська РФ знову завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури на заході України. Основними напрямками стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області. За даними Міненерго, під ударом опинилися Бурштинська та Добротвірська ТЕС, а також ключові елементи енергомережі.

 Автор: Богдан Моримух

