Окупанти другу добу поспіль атакують об’єкти «Нафтогазу» у Полтавській і Сумській областях

Російські війська другу добу поспіль завдають ударів по нафтогазових об’єктах Групи «Нафтогаз». Після обстрілу напередодні ворог знову атакував виробничі потужності в Полтавській області та здійснив масовані атаки на підприємства в Сумській області.

Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України». У компанії зазначили, що протягом доби зафіксовані повторні обстріли активів у Полтавській області, а також нові удари по об’єктах на Сумщині, які на момент повідомлення ще тривали.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, внаслідок атак є пошкодження та руйнування обладнання. Водночас обійшлося без постраждалих.

Після стабілізації безпекової ситуації фахівці компанії розпочнуть роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

У «Нафтогазі» наголосили, що від початку року це вже 20-та атака російських військ на об’єкти Групи.

Раніше було повідомлено, що в ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на нафтогазову інфраструктуру в Полтавській області. Тоді також було зафіксовано пошкодження обладнання, однак жертв серед цивільних не було.