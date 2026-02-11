В Сардинії знайдено унікальну фінікійську печатку віком 2700 років

Археологічний світ сколихнула знахідка на нурагічній ділянці Руїнас, що розташована у важкодоступній гірській частині Сардинії. Під час розкопок дослідники виявили фінікійську печатку у формі скарабея, виготовлену понад 2700 років тому на території сучасного Лівану. Цей артефакт не просто поповнює музейні колекції, а докорінно змінює наше розуміння глибини культурних зв’язків давнього Середземномор’я.

Магічна гліптика та символи влади

Скарабей, вирізьблений із м’якого, але стійкого стеатиту, є класичним зразком близькосхідної гліптики. Його плоска сторона прикрашена ієрогліфічними символами, які наразі готують до детального розшифрування в лабораторіях Археологічного управління.

У давнину такі предмети мали подвійну природу:

Сакральна функція: вони слугували особистими амулетами-оберегами, які власники носили на шиї.

Практична функція: печатка була унікальним ідентифікатором влади чи власності. Відбиток скарабея на глині або воску був неповторним «підписом», що підтверджував автентичність товарів чи наказів.

Міст між Сходом і Заходом

Найбільша сенсація полягає в місці знахідки. Хоча фінікійці мали свої колонії на узбережжі Сардинії, цей артефакт виявили глибоко в тилу острова — на землях ілієнців. Це давній нурагічний народ, який деякі вчені, зокрема археолог Джованні Угас, пов’язують із легендарними Шардана — «людьми моря», які згадуються в єгипетських хроніках як грізні найманці та противники фараонів.

Знайдений скарабей доводить, що нурагічні громади Барбаджії не були ізольованими гірськими поселеннями. Вони були частиною глобальної (на той час) торговельної мережі, що охоплювала:

Левант (Фінікія): джерело походження печатки. Мікенську Грецію та Кіпр: звідки на острів потрапляла кераміка та мідні злитки. Крит (Мінойська цивілізація): де раніше знаходили характерний сардинський посуд.

Історична цінність знахідки

Присутність фінікійського об’єкта в серці Сардинії матеріалізує невидимі раніше шляхи престижу. Цей малий камінь подолав понад дві тисячі кілометрів морем і горами, перетинаючи кордони культур і мов. Він свідчить про переміщення не лише товарів, а й людей — ремісників, торговців та майстрів, які пов’язували Східне Середземномор’я з острівним Заходом ще задовго до розквіту класичних імперій.

Сьогодні скарабей проходить процес стабілізації та неінвазивної діагностики. Очікується, що після завершення консервації та розшифрування написів ми дізнаємося ім’я або титул того, хто володів цим символом влади в гірських селах Сардинії майже три тисячоліття тому.