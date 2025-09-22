Таємниці Михайлівського Золотоверхого: босяк із XIII століття залишив послання

Наприкінці вересня столичні археологи планують відкрити для широкого загалу залишки надбрамної церкви Михайлівського Золотоверхого монастиря — одного з найважливіших історичних об’єктів Києва.

Як повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ», відвідувачі зможуть побачити музеєфіковані фундаменти та залишки стін церкви. Очікується, що відкриття відбудеться 27–28 вересня.

«Київ отримує новий туристичний об’єкт. Це унікальна можливість доторкнутися до історії, побачити реальні сліди минулого, які збереглися понад 800 років», — зазначають у заповіднику.

Наразі на розкопках працюють фахівці Інституту археології НАН України та студенти. Роботи тривають: археологи розчищають територію та досліджують залишки стін і фундаментів.

Серед найцікавіших знахідок — відбиток людської ступні на плінфі. За словами археологів, понад 800 років тому хтось із відвідувачів чи будівельників залишив цей слід на ще сирій цеглі. «Уявіть собі: наш далекий предок пробіг по плінфі, яка сохла, і залишив маленьке послання майбутнім поколінням. Можливо, за це він отримав потиличника, але для нас сьогодні це — справжній артефакт», — діляться дослідники.

Археологи сподіваються, що відкриття пам’ятки приверне увагу туристів і мешканців столиці, а також підкреслить важливість збереження культурної спадщини Києва.

Як повідомляло раніше ForUa, пам’ятку ХІХ століття в Києві перетворили на руїни.