Єфремова не оголошено в розшук, матеріали його справи втрачені через окупацію

Колишній очільник фракції Партії регіонів у Верховній Раді та ексголова Луганської ОДА Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, після виїзду з країни на початку повномасштабного вторгнення отримав громадянство Росії. Про це повідомили «Схеми» (Радіо Свобода), які встановили це за допомогою витоків із російських баз даних, верифікованих через офіційні реєстри РФ. За їхніми даними, російський паспорт видали Єфремову 22 грудня 2022 року.

Журналісти з’ясували, що документ видало Головне управління МВС РФ. Цей паспорт Єфремов використовував під час обслуговування рахунку в російському «Сбербанку», а також, за даними витоків, користувався ним при відвідуванні фітнес-центрів мережі WorldClass. Федеральна податкова служба РФ також обліковує його індивідуальний податковий номер, прив’язаний до російського паспорта. Крім того, ексдепутат має російський страховий номер (СНИЛС), що дає доступ до соціальних і пенсійних виплат у РФ.

В Офісі генерального прокурора раніше повідомляли журналістам, що Єфремов має статус обвинуваченого за низкою статей, однак запобіжний захід до нього не застосовано і в розшук його не оголошували. Матеріали справи, пов’язані з подіями на Луганщині, планували передати до суду на підконтрольній Україні території, однак цього не сталося. У новій відповіді ОГП зазначили, що справи зі Старобільського суду не передавали через ризики для життя та здоров’я під час евакуації матеріалів. Наразі, за інформацією прокуратури, вживаються заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених матеріалів провадження. На запитання, чи відомо про набуття Єфремовим громадянства РФ, у відомстві відповіли, що такої інформації не мають.

Єфремов на дзвінки та повідомлення журналістів не відповів. Редакція пообіцяла оприлюднити його позицію у разі отримання коментаря.

За даними розслідування, 18 березня 2022 року Єфремов залишив Україну залізницею через пункт пропуску «Чоп (Страж)» на кордоні зі Словаччиною і відтоді не повертався. Нині, як встановили журналісти, він перебуває в Москві.

Місцем його проживання в РФ у різні роки фігурують апартаменти в елітному житловому комплексі «Тріумф-Палас» у Москві. Двоповерхові апартаменти площею 466,5 кв. м на 26–27 поверхах, за даними російського реєстру нерухомості, із 2016 року оформлені на його сина Ігоря. Їхня орієнтовна вартість — близько 280 млн рублів (понад 3 млн доларів). Також із 2007 року сину належать ще одні апартаменти в цьому ж комплексі площею 191,8 кв. м вартістю близько 115 млн рублів (приблизно 1,2 млн доларів). Загальна вартість виявленої журналістами московської нерухомості родини перевищує 4 млн доларів.

У листопаді 2024 року за поданням СБУ щодо Єфремова запровадили санкції, його також позбавили державних нагород. До повномасштабного вторгнення він неодноразово відвідував Росію, востаннє — у лютому 2022 року.

В Україні 69-річного Єфремова обвинувачують, зокрема, у сприянні створенню угруповання «ЛНР», допомозі в захопленні будівель Луганської ОДА та СБУ у 2014 році, а також у державній зраді. Сам він провину заперечує, а його адвокати називають докази обвинувачення непереконливими.

Єфремов — давній соратник президента-втікача Віктора Януковича. Після обрання Януковича президентом у 2010 році він очолив фракцію Партії регіонів у парламенті та луганський обласний осередок партії. З 2006 року тричі обирався народним депутатом від цієї політичної сили та голосував за «диктаторські закони 16 січня».