Осло очікує зростання шпигунства РФ та диверсій в Арктиці

Норвезька служба внутрішньої безпеки (PST) очікує, що у 2026 році РФ посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зокрема в Арктичному регіоні, а також може вдатися до диверсій, передає Reuters.

Зазначається, що Норвегія стурбована можливими атаками російських розвідслужб на енергетичну інфраструктуру країни – як фізичними, так і кібератаками. Норвегія є одним із ключових постачальників трубопровідного газу до Європи.

“Ми очікуємо, що в 2026 році російські спецслужби активізують свою діяльність у Норвегії, продовжуючи зосереджуватися на військових об’єктах і навчаннях союзників, підтримці Норвегією України та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні”, – йдеться у звіті служби внутрішньої безпеки.

Зазначається, що Осло вже вислав російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям, і закрив більшість портів для російських суден, звузивши можливості Москви. Водночас у PST наголошують, що російські служби, ймовірно, адаптуються до нових умов.

“Вони прагнутимуть компенсувати втрачені можливості… знайти інші способи отримання інформації”, – сказала голова PST Беате Гангаас.

За оцінкою служби, РФ й надалі вестиме спостереження вздовж узбережжя Норвегії та здійснюватиме картографування критично важливої інфраструктури, зокрема із використанням цивільних суден.