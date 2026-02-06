Контррозвідка СБУ затримала агента ГРУ, який фіксував стратегічні об’єкти

Служба безпеки України затримала чоловіка, який намагався виявити та передати російським загарбникам геолокації енергетичної й авіаційної інфраструктури у Волинській, Рівненській і Тернопільській областях для нових ракетних ударів, повідомляє СБУ.

У полі зору ворожого агента були також вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.

Затриманим є 42-річний переселенець із Луганської області. Щоб отримати «бронь» від мобілізації, він влаштувався на критично важливе підприємство.

Встановлено, що фігурант діяв за завданням російської воєнної розвідки (ГРУ). Завербували чоловіка дистанційно, вийшовши на нього через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України.

Зловмисник об’їжджав західні області на власному автомобілі з увімкненим відеореєстратором, на який фіксував геолокації стратегічних об’єктів. Відзняті відео надсилав своєму куратору з ГРУ.

Правоохоронці викрили ворожого агента ще на початку його розвідактивності. Дії зловмисника задокументували. Самого його затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами розвідвилазок та контактів із російським куратором. Особу останнього контррозвідка СБУ вже встановила.

Слідчі оголосили ворожому агенту підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.