Президент призначив нараду з українською переговорною групою на 7 лютого

У суботу, 7 лютого, президент Володимир Зеленський призначив нараду з українською переговорною групою, яка прибуде з Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), де відбулися чергові зустрічі у тристоронньому форматі за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що ввечері 6 лютого делегація прибуде в Україну. Наступного дня він заслухає доповіді щодо найбільш "чутливих аспектів переговорів".

"Ще кілька речей. На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами", — йдеться у зверненні.

