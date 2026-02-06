Зеленський розкритикував роботу ППО «в частині регіонів»

Президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський оцінив роботу Повітряних сил у частині регіонів як незадовільну. Про це він повідомив у соцмережах після наради з командувачем Повітряних сил та міністром оборони.

За словами президента, під час обговорення визначили рішення, які мають бути негайно впроваджені для підвищення ефективності знищення ударних безпілотників типу Shahed. Які саме області маються на увазі, Зеленський не уточнив.

Водночас Повітряні сили ЗСУ щоранку інформують про масштаби повітряних атак РФ та їхні наслідки. За даними військових, у ніч на 6 лютого російські війська запустили по Україні 328 безпілотників і сім ракет.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 297 дронів, а випущені ракети цілей не досягли. Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників у 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.