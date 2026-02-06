﻿
Ситуацію з Сіверськом вдалося стабілізувати завдяки ефективним діям штурмових підрозділів, - Сирський

Вжито заходів щодо командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська.

Щодо командирів, які подавали хибну інформацію про ситуацію в Сіверську Донецької області та допустили його втрату, вжито заходів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування зі журналістами, передає Цензор.НЕТ у п'ятницю, 6 лютого.

За його словами, ситуацію в районі Сіверська вдалося стабілізувати. Наразі бойові дії на цьому напрямку мають невисоку інтенсивність, за місяць російські війська не досягли успіхів. 

 "Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту", - заявив головком.
 
Нагадаємо, у грудні 2025 року повідомлялося, що Сіверськ майже повністю втрачений, ЗСУ потрібні резерви для відбиття. 23 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що з метою збереження життів та боєздатності підрозділів українські військові відійшли з Сіверська. 

 Автор: Галина Роюк

