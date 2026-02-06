﻿
Культура

88 мільйонів євро у невідомість: Лувр показав єдиний вцілілий артефакт після «пограбування століття»

Музей Лувр вперше продемонстрував публіці корону дружини Наполеона III, яка стала об'єктом зазіхань під час масштабного пограбування у жовтні 2025 року. Хоча зловмисникам не вдалося винести реліквію, стан пам'ятки викликає занепокоєння.

За повідомленням BBC, адміністрація музею підтвердила, що артефакт був «сильно деформований». Грабіжники намагалися силоміць витягнути корону через вузький отвір у розбитій скляній вітрині, що призвело до серйозних механічних пошкоджень. Попри це, експерти Лувру налаштовані оптимістично: за їхніми словами, корона підлягає повній реставрації.

Доля інших скарбів залишається невідомою

На відміну від корони, іншим безцінним експонатам пощастило менше. Під час зухвалого нальоту восени 2025 року злодії викрали ювелірні вироби на загальну суму близько 88 млн євро. До списку втрачених шедеврів потрапили:

  • Діамантова тіара імператриці Євгенії;

  • Коштовні намиста та сережки;

  • Унікальні брошки.

На сьогодні місцеперебування цих семи ювелірних виробів залишається таємницею. Пошукові операції тривають, проте жодних зачіпок, які б допомогли повернути решту колекції, поки не оприлюднено.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

пограбуванняЛувркоштовностікорона
