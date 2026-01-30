У Польщі жінка з ножем пограбувала українського таксиста

У польському місті Лодзь стався напад на 22-річного громадянина України, який працював водієм таксі. За даними місцевих ЗМІ, 32-річна жінка, погрожуючи ножем, змусила його віддати гроші та особисті речі, повідомляє ТСН.

Інцидент трапився кілька днів тому. Нападниця приставила ніж до шиї водія. Потерпілий віддав готівку й телефон, після чого зміг утекти.

Підозрювану затримали. Під час допиту вона заявляла, що не пам’ятає обставин події, однак згодом визнала провину, коли побачила відео з камер спостереження.

Районна прокуратура Лодзь-Відзев висунула жінці обвинувачення у збройному пограбуванні водія таксі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

За словами речника прокуратури Павела Ясяка, підозрюваній загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі.