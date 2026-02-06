﻿
Перед відправкою на бойові завдання військові складатимуть обов’язковий іспит

Військовослужбовці після завершення підготовки в навчальних центрах складатимуть комплексний іспит, який дозволить виявити прогалини у їхніх навичках перед виконанням бойових завдань. Аудит якості базової загальновійськової підготовки, який із минулої осені проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах, буде продовжений, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, йдеться про запровадження комплексного іспиту для військових, які нещодавно прибули з навчальних центрів. Як зазначив головнокомандувач, іспит дасть змогу виявити прогалини в підготовці мобілізованих і донавчити їх перед залученням до бойових дій.

Окремо Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня інструкторів, їхнього ставлення до виконання обов’язків, а також покращення оснащення навчальних центрів і полігонів. За його словами, наразі триває робота над удосконаленням якості підготовки військових. Зокрема, заслухано доповіді керівників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, а також будівництва й облаштування укриттів.

Як повідомляло раніше ForUa, в ОП зробили тривожний прогноз щодо мобілізації.

 

 

 

 

