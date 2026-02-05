Людей на війну не вистачає: в ОП зробили тривожний прогноз щодо мобілізації

Заступник голови Офісу Президента України Павло Паліса заявив, що забезпечити Збройні сили бажаним чисельним складом наразі дуже складно. За його словами, простих рішень щодо мобілізації не існує, проте вже за кілька місяців ситуація на фронті може суттєво покращитися.

Паліса зазначив, що наразі підрозділи не досягли ідеальної укомплектованості, що ускладнює отримання оперативної переваги на стратегічному рівні. "На четвертому році війни важко забезпечити потребу фронту в людях на такому рівні, на якому нам хотілося б. Щоб одразу отримати оперативну перевагу і її реалізацію на стратегічному рівні", — сказав він.

Водночас заступник голови ОП зафіксував прогрес у мобілізаційних процесах за останні сім місяців, що заклало основу для поступового вирішення критичних проблем в армії.

Одночасно Паліса висловив стриманий прогноз: приблизно через 4-5 місяців очікується полегшення роботи на тактичному та оперативному рівнях, а також усунення низки операційних проблем, що безпосередньо впливають на ефективність підрозділів. "Створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади — на одному напрямку, інша — на іншому", — пояснив він.

Паліса також зазначив, що державі не вдалося повноцінно вибудувати інформаційний супровід мобілізації, що вплинуло на сприйняття суспільством цього процесу. Він наголосив, що у війні такого масштабу не існує "чарівних пігулок" або простих рішень, порівнявши ситуацію з війною США у В’єтнамі та труднощами Ізраїлю під час операції у секторі Газа.

