﻿
Суспiльство

Погода 6 лютого: мокрий сніг, дощ і морози до -8

Погода 6 лютого: мокрий сніг, дощ і морози до -8

У більшості регіонів України очікується хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурний фон залишатиметься зимовим, місцями з відчутним морозом, повідомили синоптики.

На заході країни буде хмарно, подекуди пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря коливатиметься від -1 до +8 градусів.

На півночі збережеться хмарна погода, у Чернігові та Сумах можливі прояснення. У Житомирі очікується невеликий мокрий сніг, в інших областях — без опадів. Температура повітря становитиме від -6 до -1 градуса.

У центральних областях прогнозують хмарність, місцями — невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря — від -7 до -1 градуса.

На сході країни буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря знизиться до -8…-3 градусів.

У південних регіонах очікується хмарна погода, подекуди невеликий дощ та мокрий сніг. Температура коливатиметься від -4 до +3 градусів.

У Києві та області — хмарно, місцями невеликий сніг. Температура повітря становитиме -6…-4 градуси. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодипотеплінняморозснігпогода в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп гідний потрапити до раю, бо зробив для релігії більше за інших президентів
Полiтика 05.02.2026 17:55:03
Трамп гідний потрапити до раю, бо зробив для релігії більше за інших президентів
Читати
Після дрифту на льоду Київського водосховища загинув чоловік, ще одного шукають
Надзвичайні події 05.02.2026 17:42:57
Після дрифту на льоду Київського водосховища загинув чоловік, ще одного шукають
Читати
Верифіковані Starlink працюють, термінали у росіян блокують, – Федоров
Війна 05.02.2026 17:33:45
Верифіковані Starlink працюють, термінали у росіян блокують, – Федоров
Читати

Популярнi статтi