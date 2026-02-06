Китайський трейдер, який заробив 3 млрд дол. на золоті, робить великі ставки на обвал срібла

Китайський трейдер-мільярдер, котрий здобув ім’я завдяки рекордному зростанню ціни на золото, звернув увагу на стрімке збільшення ціни на срібло, зробивши ставку на обвал металу майже на 300 млн доларів, повідомляє Bloomberg.

Бянь Сімін, який переважно уникає уваги та проводить більшу частину часу на Гібралтарі, заробив майже 3 млрд доларів завдяки ставкам щодо золотих контрактів на Шанхайській ф’ючерсній біржі з початку 2022 року. Згідно з аналізом біржових даних Bloomberg та даними осіб, обізнаних з його інвестиціями, він створив найбільшу коротку позицію на біржі у сріблі.

Коротка позиція Бяня по сріблу становить приблизно 450 тонн або 30 000 контрактів. Різке падіння ціни металу минулого тижня принесло йому паперовий прибуток близько 2 млрд юанів ($288 млн).

Ставка трейдера не обійшлася без ризику — через волатильність ринку срібла він був змушений ліквідувати частину позицій зі збитками. Проте, включно з попередніми втратами, Бянь може отримати чистий прибуток у приблизно 1 мільярд юанів, виходячи з його нинішньої позиції та цін на момент закриття торгів у вівторок.

Срібло продовжило падіння у четвер, впавши більш ніж на 16%, що, ймовірно, значно збільшивши прибуток Бяня.

За даними біржі, Бянь почав формувати коротку позицію по сріблу через брокерську компанію Zhongcai Futures Co. в останній тиждень січня. Хоча Шанхайська ф’ючерсна біржа не розкриває окремих інвесторів за брокерськими рахунками, Bloomberg повідомляє, що особисті інвестиції Бяня та продукти, якими він керує для невеликої групи клієнтів, складають більшу частину позицій компанії з дорогоцінних металів.