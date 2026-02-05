Підсилення прикордонників на передовій: допомога від фонду «Надія», Валерія Дубіля та Віти Присяжнюк

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою Наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк передав чергову партію допомоги бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України.

Підрозділи прикордонників щодня працюють у зоні бойових дій, несуть чергування на позиціях та виконують складні оперативні завдання на найважчих напрямках фронту. Формування «Гарт», «Помста», «Сталевий кордон», «Форпост» та інші підрозділи ДПСУ діють у дуже складних умовах, де критично важливими є стабільний зв’язок, надійне живлення та сучасна техніка.

Для забезпечення безперебійної роботи на передовій було передано: зарядні станції — для підтримки роботи позицій і обладнання в польових умовах; системи Starlink — для стабільного зв’язку з командуванням, планування операцій і координації дій; дрони Mavic — для повітряної розвідки та моніторингу оперативної обстановки.

«Зв’язок, живлення, розвідка — це базові умови для виконання бойових завдань і збереження життя наших захисників. Саме тому ми системно підтримуємо підрозділи, які стоять на захисті України безпосередньо на лінії зіткнення», — наголосив Валерій Дубіль.

Фонд «Надія» висловлює подяку партнерам, які долучилися до реалізації цієї місії: Артему Чаплигіну, Олексію Жулинському та команді 3D Tech, Антону Бахур. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Наша місія незмінна — рятувати життя там, де сьогодні найважче», — резюмувала співзасновниця БФ молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк.