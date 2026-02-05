Дуже хочеться, щоб діалог привів до закінчення війни, – Зеленський про переговори в Абу–Дабі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорні делегації України, США та Росії під час зустрічі в Абу-Дабі погодили проведення наступного раунду консультацій найближчим часом. Про це глава держави заявив у Києві під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає "Укрінформ".

Коментуючи результати зустрічі в ОАЕ безпосередньо під час сигналу повітряної тривоги, Зеленський зауважив:

"Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам із вами зрозуміло".

Глава держави підкреслив, що обговорення охоплювало широке коло питань, проте деталі розмови наразі залишаються конфіденційними.

"Щодо характеру розмови і про що говорили? Говорили про все. Вважають, що інформація дуже сенситивна. Хочуть приїхати і мені доповісти детально. Тоді я буду вже з вами комунікувати, розуміючи, де ми знаходимось", — пояснив президент.

Зеленський також додав, що попри прагнення швидших результатів, сам факт продовження діалогу є позитивним сигналом.

За його словами, "якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни".

ForUA нагадує, Рустем Умєров вранці 5 лютого підтвердив старт другого дня переговорного процесу.

Як повідомляли РосЗМІ, під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона висунула вимогу щодо офіційного визнання територій Донбасу частиною Росії.

Під час другого раунду мирних перемовин делегації України, США та Росії домовилися про обмін 314 полоненими. 157 українців вже повернулися додому.