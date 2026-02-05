Трамп гідний потрапити до раю, бо зробив для релігії більше за інших президентів

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Національному молитовному сніданку заявив, що, ймовірно, «потрапить до раю», оскільки зробив «багато доброго для ідеальних людей». Цю фразу він озвучив у жартівливому тоні, звертаючись до теми віри та власного ставлення до релігії.

Свій виступ він розпочав із гумору, зазначивши, що нібито хотів би відмовитися від участи в заході, але «не має для цього сміливосиі». Трамп додав, що йому потрібна «вся допомога, яку тільки можна отримати», показавши при цьому жест угору, що викликало сміх та оплески в залі.

Він також згадав попередні коментарі про рай і зауважив, що журналісти тоді, за його словами, не зрозуміли сарказму. Трамп розкритикував медіа, зокрема згадавши The New York Times, стверджуючи, що його жарти подали як серйозні роздуми про сенс життя. Водночас він додав, що вважає себе «не ідеальним кандидатом», але переконаний, що зробив багато доброго.

Окремо президент наголосив, що, на його думку, зробив для релігії більше, ніж будь-хто з його попередників на посаді, і заявив, що релігія в США «повернулася сильнішою, ніж будь-коли». Також він сказав, що не розуміє, як віруючі можуть голосувати за демократів.

Говорячи про вибори, Трамп зауважив, що хотів здобути перемогу вдруге також «для власного его», назвавши це «неймовірним відчуттям» і вживаючи різкі вислови на адресу опонентів.