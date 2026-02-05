Україна та РФ домовилися про обмін 314 полоненими: перші результати перемовин в Абу-Дабі

Сьогодні делегації США, України та Росії досягли домовленості про обмін 314 полоненими. Це перший подібний обмін за останні п’ять місяців. Про це повідомив Спеціальний посланник Стів Віткофф.

За словами Віткоффа, цей результат став наслідком детальних і продуктивних мирних переговорів, що проходили в Абу-Дабі. Посланник наголосив, що хоча попереду залишається ще багато роботи, такі кроки демонструють дієвість дипломатичних зусиль у напрямку завершення війни в Україні.

Ключові деталі переговорів:

Локація: Зустріч відбулася в Об'єднаних Арабських Еміратах, які виступили приймаючою стороною.

Учасники: У переговорах брали участь делегації Сполучених Штатів, України та РФ.

Подальші плани: Дискусії триватимуть, а додатковий прогрес очікується вже протягом найближчих тижнів.

Віткофф також висловив вдячність ОАЕ за організацію переговорів та президенту Дональду Трампу за його лідерство у досягненні цієї угоди.