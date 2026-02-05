Трамп готує політичну бомбу

Президент США Дональд Трамп не виключив ймовірності того, що він балотуватиметься на третій термін. Головною метою такого кроку політик назвав продовження своєї місії «Зробити Америку знову великою» (Make America Great Again).

Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю виданню NBC News. На пряме запитання журналіста щодо сценарію, за якого він міг би бути переобраний втретє, Трамп відповів неоднозначно, але з цікавістю.

«Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав вам зараз точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим», — зауважив він.

Пріоритети та оцінка роботи адміністрації

Дональд Трамп підкреслив, що всі його дії та підготовка до ймовірного продовження повноважень спрямовані виключно на зміцнення держави. Серед ключових тез інтерв'ю:

Мета: Реалізація програми «Make America Great Again».

Оцінка ефективності: Президент вважає, що його адміністрація успішно виконує поставлені завдання.

Комунікаційні виклики: Трамп визнав наявність серйозних проблем у сфері зв'язків з громадськістю (PR), що заважає повноцінно висвітлювати досягнення його команди.

Наразі 22-га поправка до Конституції США обмежує перебування на посаді президента двома термінами, проте заяви Трампа вже викликали жваву дискусію в політичних колах та медіа.