Скандал довкола Нацвідбору: чому фаворитку шоу дорікають життям за кордоном

Фіналістка Національного відбору на «Євробачення», співачка LELÉKA (Вікторія Лелека), відверто прокоментувала закиди щодо свого тривалого проживання за кордоном. Вже понад 10 років артистка мешкає та розвиває кар'єру в Німеччині, що викликало дискусії серед єврофанів напередодні вирішального шоу, яке відбудеться вже цієї суботи.

«Мені самій це болить»: про бажання повернутися та реалії

Співачка зізналася, що щиро мріє про повернення на Батьківщину, проте наразі постає перед складним професійним вибором. За словами Вікторії, вся її кар'єра та логістика виступів зосереджені в Європі.

«Я цього дуже хочу насправді. Вже реально думаю. Розумію, що єдине, чим я заробляю гроші на життя — це концерти. Всі мої зв'язки професійні в Німеччині. Якщо я хочу переїхати в Україну, то зможу тут жити тільки за умови, якщо я піду на якусь роботу», — поділилася артистка.

LELÉKA наголосила, що хоче присвячувати себе виключно музиці, адже це її покликання. Вона побоюється, що в Україні без сталих зв'язків у шоубізнесі наразі не зможе забезпечити себе лише концертною діяльністю.

Емоційна відповідь на хейт

На закиди про те, що вона не має права представляти Україну через роки еміграції, Вікторія відреагувала емоційно, зазначивши, що не сприймає це як ворожість, оскільки сама відчуває внутрішній біль через розлуку з домом.

Співачка висловила глибоку вдячність українцям та захисникам:

Військовим , які тримають фронт і дають відсіч ворогу.

Громадянам, які залишаються в країні та створюють умови для того, щоб українці з-за кордону могли повернутися додому.

Що відомо про LELÉKA

Вікторія Лелека родом із Дніпропетровщини. За роки життя в Німеччині вона здобула визнання як джазова виконавиця та композиторка:

Стала лауреаткою престижного берлінського джазового конкурсу.

Отримала стипендію Міжнародного вокального джазового табору New York Voices.

Заснувала успішний фолкджазовий гурт, який здобув численні перемоги на міжнародних фестивалях.

Нагадаємо, вже цієї суботи глядачі та журі визначать переможця Нацвідбору, який отримає право представити Україну на «Євробаченні».