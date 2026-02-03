Нацвідбір на «Євробачення-2026» пройде в оновленому форматі

Фінал Національного відбору на «Євробачення-2026» відбудеться 7 лютого. Шоу розпочнеться о 19:00, передшоу стартує о 18:30. Організатори обіцяють динамічніший формат — хронометраж фіналу скоротили, аби уникнути затягнутості та зробити трансляцію більш насиченою.

Україна вже визначила свій виступ на міжнародному конкурсі: представник країни вийде на сцену у другій половині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня у Відні.

Склад журі розширили до п’яти експертів. Оцінюватимуть виступи Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко. Ведучими фіналу стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, а передшоу з фан-зони проведе Анна Тульєва.

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів у співвідношенні 50 на 50. У разі однакової кількості балів перевагу матиме голос публіки. У фіналі Нацвідбору змагатимуться десять учасників. За результатами попереднього голосування в застосунку «Дія» лідером симпатій глядачів наразі є Jerry Heil.

Як повідомляло раніше ForUa, всі квитки на Євробачення‑2026 розкуплені за лічені хвилини.