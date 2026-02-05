﻿
Економіка

Мільярди РФ йдуть на підтримку України - подробиці

Європейський депозитарій Euroclear планує незабаром направити до фонду підтримки України 1,4 млрд євро з процентних доходів від заморожених активів Росії. За даними депозитарію, наразі Euroclear уже внесла близько 5 млрд євро до Європейського фонду для України. Наступний платіж у розмірі 1,4 млрд євро очікується на початку 2026 року.

У 2025 році процентні доходи від активів, що підпадають під російські санкції, знизилися на 26% через падіння процентних ставок і склали 5 млрд євро. У майбутньому ці доходи будуть змінюватися залежно від облікових ставок.

Загалом Euroclear передбачила 3,3 млрд євро як внесок на непередбачувані доходи на 2025 рік, з яких 1,6 млрд євро було сплачено Європейській Комісії ще в липні 2025 року.

Варто зазначити, що Euroclear стикається з низкою судових процесів у російських судах. Зокрема, Центральний банк Росії порушив проти Euroclear судовий процес, слухання за яким проходять у закритому порядку.

Як повідомляло раніше ForUa, фінансова допомога Україні розколює ЄС.

 

 

 

 

 

 

