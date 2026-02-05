Ворог під Сіверськом подекуди переважає у 7–10 разів — командир 54-ї бригади

У районі міста Сіверськ Донецької області російські війська на окремих ділянках мають чисельну перевагу над українськими захисниками у 7–10 разів. Про це повідомив командир 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Вадим Черній.

За його словами, попри перевагу противника у живій силі та безпілотниках, підрозділи Збройних сил України утримують вигідні рубежі оборони перед містом. Сам Сіверськ перебуває під постійним вогневим контролем Сил безпілотних систем та артилерійських підрозділів.

Командир зазначив, що бойові дії ускладнюються складним рельєфом місцевості. Ворог атакує як піхотними групами, так і з використанням техніки — зокрема мототехніки та важких машин.

«Наші військовослужбовці стикаються з переважаючими силами противника — місцями у 7–10 разів. На одну позицію наших піхотинців можуть наступати групи по 7–8 осіб різними способами — пішки, на мототехніці або важкій техніці, зокрема під прикриттям складних погодних умов», — пояснив Черній.

Водночас окупаційні війська РФ зазнають значних втрат. За словами командира, знищується як жива сила противника, так і його техніка. Через нестачу бронемашин російські військові все частіше використовують мототехніку та переобладнані цивільні автомобілі.

Сіверськ розташований у низині та оточений природними бар’єрами, що дозволяє українським підрозділам утримувати вигідні позиції. Артилерія та дрони забезпечують повний контроль над підходами до міста, а також ефективне ураження противника, зокрема завдяки мінуванню, у тому числі дистанційному.

Попри втрати, російські війська продовжують наступальні дії та зберігають чисельну перевагу в особовому складі й безпілотних системах, підсумував командир 54-ї бригади.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони України відновили контроль над більшою частиною Куп’янська.