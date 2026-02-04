Європейські посли фіналізують кредит для України у 90 млрд євро, – Politico

Посли ЄС наближаються до узгодження кредиту на суму €90 млрд для фінансування оборони України. Головним досягненням переговорів став проєкт тексту, що визначає умови участі країн, які не входять до блоку, у постачанні озброєнь. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Згідно з документом, Україна зможе закуповувати ключову зброю у держав поза ЄС, зокрема у США та Великої Британії, у разі відсутності європейських аналогів або за нагальної потреби. До переліку дозволеного озброєння входять системи протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси для винищувачів і засоби для дальніх ударів.

Окремі умови передбачені для Великої Британії: якщо країна забажає брати участь у закупівлях поза встановленим списком, їй доведеться фінансово долучитися до покриття відсотків за кредитом.

Франція наполягає на тому, щоб основну вигоду від контрактів отримували компанії з ЄС, оскільки саме держави блоку сплачують відсотки за позикою. Проєкт угоди зазначає, що права третіх країн не можуть бути тотожними правам держав-членів.

Для контролю за закупівлями створять нову Експертну групу з оборонної промислової потужності України, до якої увійдуть представники країн ЄС. Європейська комісія планує залучити €90 млрд боргових коштів, щоб забезпечити фінансування Києва до квітня, коли очікується вичерпання наявних ресурсів. Витрати на обслуговування позики планують покривати за рахунок невикористаних коштів поточного семирічного бюджету ЄС або прямих внесків країн-членів.

У четвер, 5 лютого, комісар з питань бюджету Пйотр Серафін проведе зустріч із представниками Європарламенту та Ради ЄС для остаточного вирішення питань щодо погашення кредиту.