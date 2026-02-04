Причиною серії пожеж у Козятині могло стати різке підвищення тиску газу

У середу, 4 лютого, у Козятині на Вінниччині сталися чотири пожежі: три у квартирах та одна у приватному будинку. Правоохоронці наразі з’ясовують причини займань, попередньо їх пов’язують із різким підвищенням тиску газу.

За інформацією поліції, на спецлінію 102 надходили повідомлення про неконтрольоване займання газового обладнання у квартирах на вулицях Героїв Майдану та Антоновича. Рятувальники ліквідували пожежі, повідомлень про постраждалих не надходило.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 КК України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Остаточні причини займання встановлять після відповідних експертиз.

За даними обласного управління ДСНС, о 12:25 на лінію 101 надійшли повідомлення про пожежі у трьох квартирах на вул. Героїв Майдану та приватному будинку на вул. Антоновича. Ліквідація займання завершилася станом на 13:40.

Козятинська міська рада повідомляє, що за даними Хмільницького УЕГГ Козятинської дільниці спостерігалося підвищення тиску газу в системі газопостачання міста.

Секретарка міської ради Ірина Репало розповіла «Суспільному», що перший дзвінок про пожежу надійшов о 12 годині. За її словами, займання почалося від газових котлів, які мали бути обладнані фітелем. Постраждали три квартири та приватний будинок, який зазнав найбільших пошкоджень. Міська рада провела комісію з надзвичайних ситуацій, щоб оцінити збитки та визначити обсяг матеріальної допомоги постраждалим.