Суд узяв під варту фігуранта справи про переплату за електроенергію для ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику квартирно-експлуатаційного відділу у Вінниці, якого підозрюють у безпідставній переплаті понад 5 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі електроенергії.

За даними ДБР, у лютому 2021 року між місцевим КЕВ та переможцем відкритих торгів уклали договір на постачання електроенергії для військових частин Вінницької області. Документи на суму майже 35 млн грн підписав заступник, який тоді виконував обов’язки керівника.

У березні того ж року штатний очільник КЕВ, всупереч законодавству, уклав низку додаткових угод. Кожна з них передбачала підвищення вартості електроенергії на 10% за 1 кВт/год. У результаті такого каскадного збільшення початковий тариф фактично зріс удвічі.

Загалом посадовець підписав вісім додаткових угод. Слідство вважає, що через це з держбюджету безпідставно переплатили 5 млн 100 тис. грн. При цьому, як зазначають у ДБР, жодна з угод не мала належного обґрунтування, зокрема документального підтвердження зміни ринкової ціни на електроенергію.

У вересні 2022 року посадовця понизили та перевели до іншого підрозділу ЗСУ. Нині він працює механіком на одному з державних підприємств у Вінниці.

Колишньому керівнику КЕВ інкримінують ч. 4 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах особливого періоду. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 998 400 грн.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.