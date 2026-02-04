Російська атака по мирних жителях Дружківки перетворила ранок на трагедію

У місті Дружківка на Донеччині внаслідок російських ударів загинули щонайменше сім людей, ще 15 дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська обстріляли місто касетними снарядами, влучивши безпосередньо по ринку, де вранці зазвичай перебуває багато людей. Філашкін назвав атаку цілеспрямованим воєнним злочином і наголосив, що остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Крім того, як повідомив голова ОВА, по Дружківці було скинуто дві авіабомби. Унаслідок цього пошкоджено промислову зону, три багатоповерхові будинки та три приватні оселі.

Загиблі — люди віком від 43 до 81 року, поранені — від 50 до 72 років. Філашкін знову закликав цивільних мешканців евакуюватися з Донеччини.

Російські військові регулярно застосовують по українських містах різні види озброєння — ударні безпілотники, ракети, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Українська влада та міжнародні організації розцінюють такі дії як воєнні злочини РФ і наголошують на їх системному та цілеспрямованому характері. Йдеться, зокрема, про удари по об’єктах життєзабезпечення та медичних закладах, що позбавляє людей базових умов для життя.

У керівництві Росії заперечують, що армія РФ цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України.