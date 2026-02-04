Названо ім'я найбагатшої людини в історії

Після злиття двох своїх компаній SpaceX і xAI американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки оцінили у більш ніж 800 млрд. доларів.

До злиття Маск володів приблизно 42% SpaceX, яку на той момент оцінювали у 800 млрд дол. Також йому належало близько 49% компанії xAI, яку нещодавно оцінили у 250 млрд дол під час приватного раунду інвестицій, повідомляє Forbes.



Після об'єднання компаній мільярдер контролює близько 43% нової компанії, які тепер оцінюють у 1,25 трлн дол. Відповідно вартість частки Макс в новій компанії може становити приблизно у 542 млрд дол.

Це дозволило збільшити статок Маска на 84 млрд. дол, до рекордних 852 млрд. дол.

Маск володіє близько 12% акцій Tesla, що оцінюються у 178 млрд. дол., а також опціонами на акції Tesla ще на 124 млрд. дол. Ці цифри не враховують рекордний компенсаційний пакет, схвалений акціонерами Tesla в листопаді.

За його умовами Маск може отримати до 1 трлн. дол. у вигляді акцій, якщо компанія досягне так званих "Mars shot"-показників – зокрема зростання ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів протягом наступних десяти років.