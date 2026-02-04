Після короткої відлиги Україну накриє нова хвиля скандинавського холоду

В Україні зафіксовано пік зимових холодів. Минула ніч стала найхолоднішою з початку зимового сезону 2025–2026 років. Температура на поверхні снігу опускалася до -29°C. Найнижчі температури були зафіксовані в центральних регіонах країни -22°...-25°C.

Причиною такого екстремального вихолоджування став потужний антициклон Daniel, що забезпечив надходження сухого арктичного повітря за умови безхмарного неба.

Ситуація почне трансформуватися цієї доби. На синоптичну арену виходить улоговина циклону Romina, яка несе прогріті повітряні маси з Атлантики та Середземномор’я. Очікується, що цей циклон поступово витіснить арктичний холод за східні кордони України.

Фахівці зазначають, що потепління буде поступовим. Сьогодні ще збережеться морозна погода (останній день впливу антициклону). А вже 5–7 лютого розпочнеться активна перебудова атмосфери, підвищення температури та опади у вигляді мокрого снігу.

Попри очікувану відлигу, лютий зберігатиме свій «хвилеподібний» характер. Вже 8–9 лютого прогнозується нова хвиля похолодання скандинавського походження. Втім, метеорологи запевняють, що воно буде помірним і не досягне критичних значень початку місяця.

