ДБР повідомило про підозру офіцеру ТЦК на Київщині за побиття та приниження військовозобов’язаних

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику групи цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) Київської області. За даними слідства, офіцер неодноразово принижував військовозобов’язаних та застосовував до них фізичну силу.

Слідство встановило, що посадовець перевищував повноваження системно: бив мобілізованих ногами, фіксував це на відео та створював з цих кадрів «відеонарізки».

«Його дії мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян», — повідомили у ДБР.

Офіцеру повідомлено про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що завдало істотної шкоди. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.