Київський ТЦК спростував чутки про посилення мобілізації в столиці

У Києві спростували інформацію про нібито посилення мобілізаційних заходів, перекриття доріг та збільшення патрулів.

Про це повідомляє на пресслужбу Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв’язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було», — пояснили в пресслужбі відомства.

Згідно з інформацією, яку наразі активно поширюють у мережі, ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшуючи кількість патрулів, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.