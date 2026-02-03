Українські автори в лонглисті престижної польської премії за репортаж

Три книжки українських авторів увійшли до довгого списку польської літературної премії імені Ришарда Капусцінського, яку присуджують за найкращі репортажі. Йдеться про «Бахмут» Мирослава Лаюка, мальопис «Коротка історія довгої війни» Маріам Найем, Юлії Вус та Івана Кипіди, а також «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» Олександра Михеда. Про це повідомляє Читомо.

Репортаж Мирослава Лаюка Bachmut із фотографіями Данила Попова вийшов у польському видавництві Ha!art у перекладі Мацея Пьотровського. В Україні книжку раніше видало Ukraїner. Видання поєднує репортажі та есеї про повсякдення війни під час найінтенсивніших боїв за Бахмут узимку та в березні 2023 року. Автори проживають дні й ночі поруч із піхотинцями, артилеристами, медиками, капеланами, рятувальниками й дітьми у місті та його околицях, де тривають обстріли й вуличні бої. За цю книжку Лаюк отримав премію імені Юрія Шевельова у 2024 році.

Книжка Олександра Михеда Kryptonim dla Hioba. Kroniki inwazji побачила світ у польському видавництві Czarne в перекладі Єжи Чеха. Українське видання вийшло у «Видавництві Старого Лева». Автор працював над текстом тринадцять місяців, осмислюючи власний досвід повномасштабного вторгнення, історію своєї родини та життя батьків, які майже три тижні перебували в окупованій Бучі. Книжка досліджує, як війна змінює мову, повсякденність і людські відчуття, поєднуючи особисті рефлексії з переживаннями багатьох українців у перший рік вторгнення. У 2023 році Михед також став лауреатом премії імені Юрія Шевельова за цю працю.

Мальопис Krótka historia długiej wojny Ukrainy z Rosją Маріам Найем з ілюстраціями Юлії Вус та Івана Кипіди вийшов у польському видавництві Timof comics у перекладі Андрія Савенця. Книжка поєднує особистий вимір війни з історичним контекстом російсько-українського протистояння — від середньовіччя до сучасності. Автори наголошують на праві українців розповідати про війну власним голосом, показуючи, що за великими подіями стоять конкретні людські долі.

Усього до довгого списку премії у 2025 році увійшли 137 книжок, з них 96 написані польською мовою, ще 41 — у перекладі. Переможців оголосять 30 травня.

Премія імені Ришарда Капусцінського — міжнародна відзнака для книжок репортажів, які порушують важливі сучасні теми, спонукають до осмислення та допомагають глибше зрозуміти інші культури. Її заснувала Варшавська міська рада у 2010 році. Співорганізатором є редакція Gazeta Wyborcza, почесною патронесою — Аліція Капусцінська.

Ришард Капусцінський — польський репортер, публіцист, поет і фотограф, чиї тексти здобули світове визнання як журналістика й література. Він є одним із найбільш перекладаних польських авторів, неодноразово номінувався на Нобелівську премію.