Столиця

Київська обласна клінічна лікарня отримала від Ізраїлю установку з очищення води

Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ передали установку з очищення води Київській обласній клінічній лікарні, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Установка забезпечить безперебійне постачання якісної питної води пацієнтам та медперсоналу лікарні. У церемонії запуску установки взяли участь очільник Київської обласної адміністрації та директор лікарні, яка нещодавно взяла участь у курсі МАШАВ з реабілітації у складі групи українських медиків", - йдеться у повідомленні посла у телеграм-каналі у понеділок.

МАШАВ — це Агентство з розвитку міжнародного співробітництва МЗС Ізраїлю, яке займається реалізацією програм гуманітарної допомоги, технічної співпраці та сталого розвитку в різних країнах світу через освіту, сільське господарство, охорону здоров’я, підприємництво та інші сфери.

