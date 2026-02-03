Команда волонтерів із Норвегії передала автівки для ЗСУ та гумдопомогу для Волині

Норвезькі волонтери знову подолали понад дві тисячі кілометрів, щоб доставити гуманітарну допомогу українцям. Команда на чолі з Ритою Байлунд Андерсен (Rita Bylund Andersen) — переможницею Волонтерської премії муніципалітету Ґрімстад 2025 року та очільницею Фонду «Рука допомоги» (Ei hjelpende hånd) — здійснила вже 26 поїздку на підтримку України. Цього разу норвежці прибули до Шацької громади на Волині.

У складі допомоги — 11 автомобілів, допомога для військових і цивільних, медичне обладнання та іграшки.

Один із волонтерів, Бйорн Нілі (Bjørn Nyli), поділився враженнями у своєму блозі: йому випала нагода керувати автобусом гуманітарної місії в Україну. Він зазначив, що команда передала 11 машин, інвалідні візки, одяг, сітки для дронів, а також іншу різноманітну допомогу для військових і цивільних. Волонтер наголосив, що норвежці живуть у тимчасово безпечній частині світу та мають підтримувати Україну, адже українці жертвують усім заради своєї батьківщини й водночас захищають решту Європи.

Доставлені автомобілі розподілили між бойовими підрозділами Сил оборони України. Територіальний центр із надання соціальної допомоги Шацької громади отримав велосипеди та електричні медичні ліжка.

Організацією прийому норвезької делегації в громаді опікувалася представниця ГО «Ґардарика» Катерина Коверзнєва.

За внесок у підтримку української армії учасник команди «Руки допомоги» Ларс Ерік Одеґарден (Lars Erik Ødegården) отримав подяку від 225 окремого штурмового полку, а Одд Ґуннар Репстад (Odd Gunnar Repstad) отримав подяку від мотопіхотного батальйону 43 ОМБр.

Самовідданість норвезьких друзів України, які продовжують допомогу навіть узимку, підтримує українців у період сильних морозів і на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі.