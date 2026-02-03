﻿
Порушення перемир’я запустить гарантії безпеки за 72 години

Україна спільно з ЄС і США з грудня розробляє багаторівневий план дій на випадок порушення Росією домовленостей про припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, документ передбачає поетапну реакцію на можливу ескалацію з боку РФ — від дипломатичного тиску до скоординованих військових дій західних союзників.

Перші 24 години. У разі порушення Росією режиму тиші передбачається негайне дипломатичне попередження з вимогою припинити бойові дії. Якщо цей крок не дає результату, Збройні сили України отримують підтримку для силового припинення провокації та відновлення перемир’я.

Другий етап. Якщо бойові дії не припиняються, до стабілізації ситуації залучаються сили так званої «Коаліції охочих», до якої входять більшість країн ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Ескалація (72 години). У разі розширення бойових дій або повномасштабного наступу Росії запускається скоординована військова відповідь Заходу. Вона, за даними Financial Times, передбачає залучення американських збройних сил.

Як зазначає видання, такий підхід має на меті стримати подальшу ескалацію та продемонструвати готовність союзників швидко реагувати на будь-яке порушення домовленостей про припинення вогню.

Раніше ForUa повідомляло, що станеться, якщо Росія знову атакує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Популярнi статтi