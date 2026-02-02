Ризики та реалії гарантій США: що станеться, якщо Росія знову атакує

У дискусії про можливе припинення вогню в Україні знову виникає тема американських гарантій безпеки. Водночас у публічних заявах зі США ці гарантії дедалі частіше прив’язують до поступок Росії на Донбасі. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що не бачить підстав довіряти таким обіцянкам від адміністрації Трампа. За його словами, ключове питання зараз не в словах про гарантії, а в готовності США зробити крок, який дійсно змінив би хід переговорів.

Годжес підкреслив, що логіка адміністрації Трампа полягає у тому, що Україна спершу має піти з Донбасу, а потім нібито отримає гарантії безпеки. Водночас генерал зазначив, що в Україні ніхто не вірить, що поступки на Донбасі зупинять апетити Росії, тому такі пропозиції викликають скепсис. «Президент Трамп просто говорить: спочатку здайте Донбас Росії, а потім ми зможемо надати будь-які гарантії безпеки», — зазначив Бен Годжес.

Він додав, що США мали б відігравати активну роль у формуванні гарантій, оскільки стабільність і безпека в Європі напряму відповідають інтересам Вашингтона. Однак, на думку генерала, для цього адміністрація має визнати очевидне: Росія є агресором і відповідальна за нестабільність у регіоні. Саме цього кроку він наразі не бачить.

Генерал наголосив, що діяти після факту, тобто після порушення перемир’я, буде значно складніше, ніж застосовувати важелі тиску зараз. Він підкреслив, що рішучі дії могли б включати реальні санкції проти Росії та інші жорсткі заходи, але наразі таких кроків не спостерігається. «За останній рік немає жодних доказів, які могли б дати мені впевненість, що вони дійсно зроблять усе це», — підкреслив Годжес.

Він підсумував, що Україна не є ізольованою країною, а її безпека напряму пов’язана з Європою. На його думку, європейським союзникам давно час припинити чекати і нарощувати реальну підтримку України — грошима, зброєю та боєприпасами, особливо якщо США не готові діяти за нинішньої адміністрації.

