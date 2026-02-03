Бої тривають на кількох фронтах: окупанти перейшли до активних штурмів

Ситуація у Краматорсько-Слов’янській агломерації залишається напруженою. Російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ з усіх напрямків. Про це повідомив військовослужбовець з позивним "Мучной". До агломерації входять Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти.

У Никифорівці противник перейшов до активних внутрішніх штурмів, намагаючись прорвати оборону всередині села. Росіяни діють щільними малими групами, прагнучи швидко закріпитися та нав’язати бій на короткій дистанції.

Складна обстановка спостерігається й у Привіллі, де окупанти системно тиснуть на позиції ЗСУ, змушуючи підрозділи маневрувати та відходити з окремих позицій.

На Лиманському напрямку бої тривають одночасно на південно-східному та північно-східному флангах. Противник шукає слабкі місця в обороні, активно застосовує дрони та завдає ударів по логістичних шляхах на південь, ускладнюючи підвезення боєприпасів і ротацію підрозділів ЗСУ.

За словами військовослужбовця, зараз головне завдання — зберегти керованість оборони та не допустити прориву лінії фронту ворогом.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулися поблизу Ступочок та Торецька.