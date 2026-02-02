﻿
Надзвичайні події

Посадовець ТЦК привласнив автомобілі підприємців під виглядом потреб ЗСУ

Посадовець ТЦК привласнив автомобілі підприємців під виглядом потреб ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно вилучав транспортні засоби у приватних підприємств.

Слідство, повідомляє ДБР, встановило, що посадовець без належних документів забрав вісім автомобілів у двох компаній, що займаються вантажними перевезеннями, прикриваючись потребами Збройних Сил України. Для «легалізації» своїх дій він організував складання актів приймання-передачі заднім числом, нібито для передачі авто у військові частини, проте транспорт фактично туди не надходив.

Унаслідок дій посадовця підприємствам завдано збитків на понад 4 мільйони гривень. За сприяння Державного бюро розслідувань вже повернули три автомобілі, які передали для потреб ЗСУ.

Дії колишнього чиновника кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі до 12 років. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

 Автор: Богдан Моримух

ЗСУавтомобілідбрТЦК
Популярнi статтi