Колишній командир інтернаціональної розвідувальної роти Chosen Company Раян О’Лірі заявив про критичну ситуацію з фінансовим забезпеченням іноземних військовослужбовців у складі Сил оборони України. За його словами, затримки бойових виплат для добровольців з-за кордону в окремих випадках сягають шести місяців.

О’Лірі наголосив, що іноземні бійці воюють разом з українськими військовими вже понад три роки, не вимагаючи особливого ставлення, а лише рівних умов служби як на передовій, так і в тилу. Він підкреслив, що багато добровольців свідомо долучилися до оборони України, ризикуючи життям і здоров’ям.

На думку ветерана, ситуація, коли після тривалого перебування на фронті їхні базові потреби залишаються невирішеними, є несправедливою. У своєму зверненні він заявив, що іноземні захисники проливали кров за Україну і мають бути почуті.

Екскомандир вважає, що проблему потрібно терміново врегулювати на офіційному рівні. Він підкреслив, що єдність у війську тримається на взаємній повазі та виконанні зобов’язань перед кожним військовослужбовцем незалежно від громадянства.

О’Лірі також закликав до поширення інформації про ситуацію, розраховуючи на реакцію відомств, відповідальних за грошове забезпечення військових.