У Німеччині затримали підозрюваних у схемі обходу санкцій для російського ВПК

Німецькі правоохоронці 2 лютого заарештували п’ятьох осіб, яких підозрюють у створенні злочинної організації для обходу санкцій Європейського Союзу. За версією слідства, через налагоджені схеми вони експортували товари щонайменше 24 російським оборонним компаніям. Про це повідомила федеральна прокуратура Німеччини.

Затримання відбулися в Любеку на півночі країни та в сусідньому районі Герцогство Лауенбург. Підозрювані — громадяни Німеччини, України та Росії — були взяті під варту на підставі ордерів слідчого судді.

Паралельно правоохоронці провели обшуки в інших містах, зокрема у Франкфурті-на-Майні та Нюрнбергу. Ще п’ятеро фігурантів залишаються на волі, але також перебувають під слідством.

За даними прокуратури, один із ключових підозрюваних — Микита С., який має громадянство Німеччини та Росії. Слідчі вважають, що він контролював торговельну компанію в Любеку, яка могла бути центральною ланкою схеми.

Правоохоронці підрахували, що з лютого 2022 року через цю мережу організували близько 16 тисяч поставок на суму щонайменше 30 мільйонів євро. Суддя також санкціонував арешт активів на відповідну суму.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу запровадили масштабні санкції, покликані обмежити доступ Москви до технологій і ресурсів для ведення війни. Водночас слідчі неодноразово фіксують спроби обходу цих обмежень через посередників і складні логістичні схеми.