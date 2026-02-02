Києву не вистачить мільярдів: Кличко пояснив, чому столиця не зможе відмовитися від радянських тепломереж

Київ залишається одним із найбільших мегаполісів Східної Європи, що робить повну перебудову його системи тепло- та електропостачання надскладним завданням. Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю «Українській правді».

За словами мера, попри необхідність децентралізації через постійні загрози з боку РФ, альтернативи центральному теплопостачанню для міста з населенням близько 3,5 млн осіб поки що не існує.

Когенерація — допомога, а не панацея

Кличко наголосив, що когенераційні установки, які зараз активно впроваджуються, не здатні повністю замінити систему, під яку десятиліттями будувалася столиця. Наразі вони забезпечують роботу лише об'єктів критичної інфраструктури.

Економічний аспект питання:

Вартість 1 МВт потужності когенераційної установки становить близько 1 млн доларів (без урахування підключення та комунікацій).

Зимове споживання Києва сягає майже 2 000 МВт .

Теоретична заміна всієї системи потребує мільярдних інвестицій та величезної кількості часу.

На сьогодні в Києві вже запущено 5 міні-ТЕЦ, а загальна кількість когенераційних установок у місті досягла 15 одиниць.

Боротьба за тепло та дефіцит кадрів

Мер детально зупинився на викликах поточної зими. Тільки за останній період комунальникам довелося чотири рази відновлювати систему практично з нуля після обстрілів. Ситуація ускладнювалася морозами до -20°C, коли під загрозою замерзання опинилися системи у 6 тисячах будинків.

Окремою проблемою залишається гостра нестача фахівців. Попри можливість 100% бронювання працівників енергетичної та комунальної сфер, галузь відчуває кадровий голод.

«Значну частину працівників було мобілізовано. Ті, що залишилися, працюють за двох-трьох. Це справжні герої, але зараз нам потрібно вдвічі більше фахівців», — підкреслив Кличко.

Місто продовжує розробляти програму поступової децентралізації, проте цей процес буде тривалим і залежатиме від наявності фінансового ресурсу та фахівців.