Рубіо заявив, що єдина реальна гарантія безпеки України — підтримка з боку США

Очільник Держдепу США заявив, що будь-які міжнародні гарантії безпеки для України залишатимуться недієвими без вирішальної ролі Сполучених Штатів як стратегічного резерву та кінцевого гаранта стабільності. Під час виступу він підкреслив, що європейські зусилля з розгортання військ є важливим кроком, проте саме американська потужність має стати тим "запобіжником", який стримуватиме подальшу агресію та забезпечуватиме виконання мирних угод.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті Сенату з міжнародних відносин.

За словами Рубіо, наразі серед західних партнерів існує спільне розуміння архітектури безпеки для України після завершення активної фази війни. Ця модель передбачає присутність обмежених контингентів європейських військ — насамперед з Великої Британії та Франції — на українській території.

Однак держсекретар наголосив, що реальна вага цих гарантій залежить від американського "бекстопу" (backstop). У дипломатичному контексті цей термін означає, що США виступатимуть у ролі останньої лінії оборони та забезпечуватимуть підтримку союзників, залишаючись при цьому в резерві, але демонструючи готовність втрутитися у разі критичної загрози.

Марко Рубіо висловив переконання, що без такої сильної позиції Вашингтона будь-які домовленості не матимуть належного значення. Причиною такої залежності він назвав недостатні інвестиції європейських країн у власну обороноздатність протягом останніх трьох десятиліть.

Хоча держсекретар визнав, що ситуація починає змінюватися і деякі країни Європи вже нарощують військові потужності, він підкреслив, що ігнорувати поточну реальність неможливо: на даному етапі лише американська військова машина здатна надати гарантіям безпеки необхідну міцність.

У своєму виступі Рубіо також закликав до "переосмислення" НАТО, що, за його словами, є вимогою реальності XXI століття. Він пояснив, що Альянс має змінити не свою мету, а саме можливості та розподіл відповідальності.

Держсекретар зауважив, що Сполучені Штати мають інтереси в усьому світі, і чим сильнішими будуть європейські партнери по НАТО, тим більше гнучкості матиме Вашингтон для захисту своїх інтересів у інших регіонах. Це не означає відмови від зобов’язань перед Європою, а навпаки — створення більш збалансованої та стійкої системи колективної безпеки.

Ці заяви пролунали на тлі триваючих обговорень умов мирної угоди та формату майбутньої присутності міжнародних сил в Україні. Марко Рубіо резюмував, що світ змінюється, і США адаптують свою стратегію до нових викликів, де європейські союзники мають взяти на себе більше відповідальності на землі, тоді як Сполучені Штати забезпечать необхідну стратегічну глибину та стримування.

Також за словами очільника Держдепартаменту, Вашингтон та його партнери в Данії та Гренландії вже перебувають у "хорошій точці" обговорення. Рубіо повідомив законодавцям, що технічні зустрічі на рівні експертів тривають безпосередньо зараз.

Головна мета США — вибудувати процес, який приведе до позитивного результату, не перетворюючи чутливе питання суверенітету та безпеки на "цирк у медіа". Такий підхід, на думку головного дипломата США, надасть обом сторонам більше гнучкості для досягнення реальних домовленостей.

Переговори стартували на тлі нещодавньої заяви президента Дональда Трампа, зробленої на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня. Тоді американський лідер публічно пообіцяв, що США не використовуватимуть військову силу для захоплення острова, чим суттєво знизив напруженість у відносинах із європейськими союзниками по НАТО.

Трамп підкреслив, що прагне "справедливої угоди" та негайних переговорів про придбання острова, мотивуючи це інтересами національної безпеки США в Арктиці.

Раніше, у першій половині січня 2026 року, ситуація навколо Гренландії спричинила серйозну дипломатичну кризу. Після погроз Трампа запровадити мита на товари з ЄС у разі відмови Данії cести за стіл переговорів, низка європейських країн навіть почала передислокацію сил для захисту території.

Однак поточна риторика Марко Рубіо свідчить про перехід Вашингтона до більш традиційних дипломатичних інструментів. Держсекретар висловив упевненість, що сторони зможуть домовитися без порушення принципів міжнародного права та статуту НАТО.