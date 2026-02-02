Болгарія остаточно відмовилась від лева

Опівночі 31 січня в Болгарії завершився одномісячний період паралельного обігу національної валюти — лева — та євро. Від 1 лютого торговельні заклади більше не зобов’язані приймати оплату в левах і мають видавати решту виключно в євро.

Болгарія офіційно приєдналася до єврозони 1 січня 2026 року — через 18 років після вступу до Європейського Союзу. Впровадження євро було однією з умов членства країни в ЄС, передбачених договором 2007 року. У червні 2025 року Європейська комісія та Європейський центральний банк підтвердили готовність Болгарії до переходу на єдину валюту у своїх конвергенційних звітах.

Відповідно до закону про запровадження євро, ціни в роздрібній торгівлі відображатимуться одночасно в євро та левах до 8 серпня. Це має забезпечити прозорість для споживачів і запобігти спекуляціям.

Попри заборону для торговців і постачальників послуг підвищувати ціни протягом перших шести місяців після вступу до єврозони, надходять повідомлення про численні порушення цієї норми.

Громадяни, які досі мають готівкові леви, можуть обміняти їх без комісії в комерційних банках та відділеннях болгарської пошти до 30 червня. Після цієї дати банки матимуть право стягувати комісію, проте Національний банк Болгарії й надалі обмінюватиме леви на євро без обмежень у часі та безкоштовно.

