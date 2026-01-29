Американський долар падає рекордними темпами

Індекс американської валюти різко знизився та майже досяг мінімуму 2025 року, а премія за короткострокові опціони проти долара піднялася до максимуму з 2011 року, повідомляє Bloomberg. Падіння за три дні стало найрізкішим із часу запровадження тарифів у США минулого року, підкреслюють аналітики.

Експерти зазначають, що ослаблення долара відбувається на тлі поєднання економічних та політичних факторів. Аналітик Danske Bank A/S Єспер Ф’ярстедт зазначив: «Непередбачувана політична ситуація у США — протести, загроза шатдауну та інші фактори — негативно впливає на долар і формує нову премію за політичний ризик».

Водночас на позицію долара впливають фундаментальні економічні ризики. У 2026 році валюта США опинилася серед найслабших у групі G10 через побоювання щодо дефіциту бюджету, торговельних суперечок та зростання попиту на альтернативні резервні активи, зокрема золото та євро.

За даними Bloomberg, останні обсяги торгів були одними з найбільших за всю історію, що свідчить про високу активність інвесторів на валютному ринку. Близько двох третин опціонних угод з євро та австралійським доларом спрямовані на подальше ослаблення американської валюти.

Аналітики пояснюють, що падіння долара стимулює як короткострокові спекуляції, так і довгострокові переорієнтації інвесторів на безпечніші активи. Зокрема, інвестори все більше розглядають золото, швейцарський франк та інші резервні валюти як альтернативу долару у умовах високої політичної та економічної невизначеності.

Трейдери зазначають, що наступні тижні можуть стати критичними для долара, оскільки на ринок впливатимуть фінансові та політичні новини зі США, включно з ризиком тимчасового закриття уряду та потенційними змінами в бюджетній політиці. «Якщо політична невизначеність збережеться, а дефіцит бюджету не буде врегульований, долар може продовжити падіння», — підкреслюють експерти.

