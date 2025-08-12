﻿
За запитом НАБУ в Болгарії проводили обшуки в справі про корупцію на закупівлі зброї

У Болгарії 12 серпня проводили низку обшуків у справі, пов’язаній з корупцією під час купівлі зброї.

Про це заявив виконувач обов'язків Генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Мирослав Рашков, цитує БТА.

Рашков також зазначив, що обшуки проводять у столиці Болгарії Софії та в ще кількох містах по всій країні на запит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Він уточнив, що операція проводиться під контролем Національної слідчої служби.

За його словами, наразі в рамках операції нікого не затримали.

Раніше того ж дня Верховна касаційна прокуратура заявила, що контролює обшуки в будинках та офісах торговців зброєю по всій Болгарії на запит Києва, пов'язаний з розслідуванням корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами.

Участь в обшуках беруть слідчі Національної служби розслідувань, співробітники генерального управління МВС з боротьби з організованою злочинністю та генерального управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

 Автор: Богдан Моримух

