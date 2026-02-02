﻿
Ситуація на фронті: ворог просунувся на Запоріжжі та Донбасі

Російські окупаційні війська просунулися поблизу Добропілля на Донеччині та у районі Приморського на Запорізькому напрямку, повідомляє DeepState. За даними аналітиків, ці території стали одними з активних точок бойових дій на сході України станом на 1 лютого.

Аналітики відзначають, що просування окупантів у цих районах відбувається з метою спроби закріплення позицій та створення сприятливих умов для подальших наступальних дій. Водночас українські військові активно зміцнюють оборону та ведуть контратакуючі дії, щоб стримати ворога та мінімізувати втрати територій.

За оцінкою експертів, ситуація на Запорізькому напрямку залишається напруженою, з високою ймовірністю подальших бойових зіткнень у найближчі дні. Місцеве населення закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися у захищених місцях.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони України досягли успіхів на Харківщині та Донеччині.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

