Рада тхеквондо дозволила росіянам і білорусам змагатися під власним прапором

Всесвітня федерація тхеквондо дозволила російським і білоруським юніорам та дорослим спортсменам виступати під своїми національними прапорами. Про це повідомляється на сайті організації.

Рішення було ухвалене 31 січня під час засідання Ради тхеквондо у Фуджейрі, Об'єднані Арабські Емірати, яке пройшло під девізом «Відродитися разом».

Зазначається, що рішення про дозвіл набирає чинності негайно. Однак частина обмежень залишається без змін, зокрема міжнародні спортивні заходи не можуть проводитись на території Росії, а акредитація на змагання не видаватиметься представникам урядів Росії та Білорусі.

Це рішення Всесвітня федерація тхеквондо ухалила після того, як МОК дозволила російським і білоруським юніорам брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі під своїми національними прапорами.

Як повідомляв ForUA, у МОК заявили, що російські спортсмени на Зимових Олімпійських іграх в Мілані-Кортіні не зможуть представляти свою країну, навіть якщо буде досягнуто мирної угоди з Україною.