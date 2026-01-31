Через технологічне порушення в Україні сталася каскадна аварія в енергосистемі (Відео)

Теперішню ситуацію в українській енергосистемі не можна порівнювати з блекаутом листопада 2022 року, вважає колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, йдеться про серйозну каскадну системну аварію з погашенням частини споживачів.

Він зазначив, що подія могла бути пов’язана, зокрема, з відключенням лінії електропередачі 400 кВ між Молдовою та Румунією, оскільки енергосистеми регіону тісно взаємопов’язані. Подібні випадки після 2022 року вже траплялися кілька разів. Точні причини можуть бути встановлені лише після детального технічного аналізу, який потребує часу. Водночас Кудрицький припустив, що наслідки інциденту не будуть критичними.

У Київській міській держадміністрації повідомили, що метро частково відновило роботу. Поїзди курсують синьою лінією між станціями «Героїв Дніпра» та «Теремки», а також зеленою лінією між «Червоним Хутором» і «Сирцем». На червоній лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки.

У Міністерстві енергетики поінформували, що системна аварія вранці 31 січня сталася через технологічне порушення. Внаслідок цього одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між західною і центральною частинами України. Це призвело до каскадного відключення в Об’єднаній енергетичній системі України та розвантаження блоків атомних електростанцій. Для збереження цілісності енергосистеми в низці областей застосували аварійні відключення. У міністерстві наголосили, що дефіцит потужності залишається дуже високим, тому екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання.

За прогнозами фахівців, електропостачання мають відновити протягом найближчих годин, однак у різних регіонах терміни можуть відрізнятися. Поступове повернення блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу.

Станом на 14:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. Наступним етапом є поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях електропостачання вже повертають населенню. Водночас зберігається значний дефіцит потужності, а в частині регіонів продовжують діяти аварійні графіки відключень. Ситуацію контролюють диспетчери «Укренерго».

У компанії ДТЕК додали, що відновлення відбувається почергово, щоб уникнути перевантаження мереж і не допустити нових аварій.

Раніше Міністерство енергетики Молдови повідомило про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в мережі України. Без світла залишилася низка міст, зокрема Кишинів.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській, Чернігівській, Одеській і Дніпропетровській областях. У столиці через екстрені відключення тимчасово зупинялося метро, також фіксували перебої з водопостачанням.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складною залишається ситуація в Києві, де без тепла досі залишаються кілька сотень багатоповерхівок із приблизно шести тисяч будинків, що були відключені від опалення внаслідок російського удару 24 січня, частина з них — повторно після попередніх обстрілів.